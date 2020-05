Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer auf Parkplatz ins Gesicht geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen eines Vorfalls, der sich am vergangenen Samstag (09.05.2020) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schwetzinger Straße zugetragen haben soll, sucht die Polizei. Demnach war ein 48-jähriger mit seiner Ehefrau gegen 20.25 Uhr in seinem Audi auf den Parkplatz gefahren. Während die Frau in den Markt ging, wartete der 48-Jährige im Pkw mit laufendem Motor. Als die Ehefrau kurz darauf zurückkam und man wegfahren wollte, sollen zwei unbekannte Männer in Richtung des Fahrers gepöbelt haben. Nach dessen Frage, was los sein, sollen die Unbekannten die Fahrertüre geöffnet haben. Während einer der Täter die Hände nach unten drückte, soll der Mittäter zweimal mit der Faust ins Gesicht des Fahrers geschlagen haben. Nachdem ein bislang unbekannter Zeuge auf sich aufmerksam machte, ließe das Duo von seinem weiteren Vorgehen ab und flüchtete. Ein Tatverdächtiger flüchtete mit einem Fahrrad, der Mittäter zu Fuß zunächst in den Einkaufsmarkt. Der Geschädigte gab an, dass er dem Täter auf dem Fahrrad gefolgt sei, ihn schließlich aber aus den Augen verloren zu haben. Später erstattete der 48-Jährige Anzeige beim Polizeirevier Schwetzingen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. ca. 40 - 45 Jahre alt, ca. 174-176 cm groß, Körpergewicht ca. 55-60 kg, schlanke Statur. Er sprach deutsch und war anscheinend alkoholisiert. Bekleidet war er mit Jeanshose und Fleece-Jacke.

2. ca. 40 - 45 Jahre alt, ca. 174 cm groß, Körpergewicht ca. 120 kg, kräftige-dicke Figur. Er sprach deutsch und war ebenfalls alkoholisiert. Bekleidet mit grünem T-Shirt, er benutzte ein schwarzes Herrenfahrrad.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Mann der zu Hilfe kam, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/71282 beim Polizeiposten Brühl oder außerhalb dessen Öffnungszeiten beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/833970 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

