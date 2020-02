Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vollendeter und versuchter Tageswohnungseinbruch

Euskirchen (ots)

Am Samstagabend schlugen Einbrecher gleich zweimal in Euskirchen zu. In den Abendstunden hebelten unbekannte Täter eine Terrassentüre auf und verschafften sich Zugang zu einem Haus in der Straße "An der Erftbastei". Zu entwendeten Gegenständen konnte die Geschädigten noch keine Angaben machen. Gegen 18.20 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kirschenallee einzubrechen. Dabei wurden sie überrascht, als sie versuchten die Haustüre aufzuhebeln. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Beide Täter waren etwa 20 - 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, dünnes Erscheinungsbild, dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/7990 entgegen.

