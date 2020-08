Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Nachtrag zum Einbruchsversuch

Hörstel (ots)

Nachtrag/Fotos: Der oder die Täter haben am Tatort offenbar einige Kleidungsstücke zurückgelassen. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben diesbezüglich machen? Wer kann weitere Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben, 05971/938-4215.

Wiederholung der 1. Mitteilung: Am frühen Samstagmorgen (08.08.) hat es an der Ibbenbürener Straße an einem Einfamilienhaus ungebetenen Besuch gegeben. Der Bewohner des Hauses bemerkte gegen 04.40 Uhr eine unbekannte Person auf der Terrasse im Obergeschoß, die bereits versucht hatte, die Terrassentür aufzubrechen. Als der Unbekannte merkte, dass er entdeckt wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Zeugen, die in der Zeit etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

