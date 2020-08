Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Alkohol und Drogenkontrolle

Rheine (ots)

Am Donnerstag (20.08.2020) führten Polizeibeamten in der Zeit von 6.30 Uhr bis 8.00 Uhr auf der Salzbergener Straße eine Alkohol- und Drogenkontrolle durch. Bereits der zweite kontrollierte Pkw-Fahrer fiel den Beamten aufgrund von drogentypischen Auffälligkeiten auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv. Der Fahrer räumte den Drogenkonsum ein. Eine Ärztin, die der Kontrolle beiwohnte, entnahm eine Blutprobe. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besaß. Er benahm sich während der gesamten Kontrolle so auffällig, dass die Beamten das Auto und seine persönlich mitgeführten Sachen durchsuchten. In seinem Rucksack fanden die Beamten schließlich eine geringe Menge Rauschgift. Gegen den Mann aus Polen wurde ein Strafverfahren eröffnet. Erst nachdem dieser eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1100 Euro geleistet hatte, konnte er gehen. Gegen den Halter des Fahrzeugs wurde ebenfalls ein Strafverfahren eröffnet.

