Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit verletzter Person

Greven (ots)

Am Dienstagnachmittag (18.08.2020), gegen 16.50 Uhr, kam es auf der Münsterstraße, zwischen der Friedenstraße und der Straße Hoek, zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann aus Greven befuhr mit seinem Pedelec die Münsterstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Bereich einer Fahrbahnverengung, die durch einen geparkten Transporter auf dem Gegenfahrstreifen entstand, musste der Grevener nach eigenen Angaben einem schwarzen VW, Golf ausweichen, dessen Fahrerin an dem parkenden Transporter links vorbeifuhr, ohne den entgegenkommenden Pedelec- Fahrer durchfahren zu lassen. Beim Ausweichen kam der Grevener mit seinem Pedelec an den Bordstein und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt. Nach einem Gespräch entfernte sich die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug. Bei der Fahrerin solle sich um eine circa 30 bis 40 Jahre alte Frau mit blonden Haaren gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

