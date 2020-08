Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall am Dienstagabend

Ibbenbüren (ots)

Am späten Dienstagabend (18.08.2020), um kurz nach 23.00 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr Ledder Straße/Dörnebrink ein Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Autofahrer aus Ibbenbüren befuhr mit seinem PKW die Ledder Straße in Richtung des Kreisels. Beim Einfahren in diesen stieß er mit dem Wagen eines 50-jährigen Mannes aus Ibbenbüren zusammen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Die 22-jährige Beifahrerin des 50-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in das Klinikum Ibbenbüren gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 7.000 Euro geschätzt.

