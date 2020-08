Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Tecklenburg (ots)

Eine 53-jährige Ibbenbürenerin fuhr am Dienstagmorgen (18.08.2020), um kurz vor 07.00 Uhr, mit ihrem Pedelec auf dem Radweg Im Bocketal in Richtung Tecklenburger Damm. Zu dem Zeitpunkt stand ein 46-jähriger Autofahrer an der Einmündung Lengericher Straße/Im Bocketal. Als der Mettinger den Schilderungen zufolge anfuhr, um nach rechts abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit der Zweiradfahrerin. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde in das Krankenhaus in Lengerich gebracht, wo sie stationär verblieb.

