Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unfallflucht im Parkhaus

Ibbenbüren (ots)

Im Parkhaus an der Schulstraße 11 am Bodelschwingh-Krankenhaus hat sich ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht ereignet. Als mögliche Unfallzeiten kommen der Donnerstag (13.08.2020) in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr auf dem oberen Parkdeck oder der Freitag (14.08.2020) in der Zeit zwischen 07.30 Uhr bis 12.45 Uhr auf dem Parterre- Parkdeck in Betracht. Es wurde ein grauer BMW Z4 an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstanden verschiedene Kratzer. Zudem war ein Abrieb zu erkennen. Die Schadenshöhe am BMW beträgt circa 2.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

