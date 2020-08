Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Verkehrsunfall Hahnstraße

Saerbeck (ots)

Ein 49-jähriger Steinfurter fuhr am Montagnachmittag (17.08.2020), gegen 17.00 Uhr, mit seinem Lkw über die Hahnstraße in Richtung Ibbenbürener Damm. Zur gleichen Zeit fuhr eine 87-jährige Fahrradfahrerin aus Saerbeck den Geh- und Radweg in gleicher Richtung. Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr die Frau dann in Höhe einer Mittelinsel auf die Fahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem LKW. Die Fahrradfahrerin erlitt schwerste Verletzungen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die auf insgesamt 600 Euro geschätzt werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell