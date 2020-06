Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter zu Boden gestoßen

Bad Rappenau (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Donnerstag (18.06.2020) gegen 08:15 Uhr einen Zugbegleiter aus einer S-Bahn am Bahnhof Rappenau gestoßen und ihn dabei verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Mitarbeiter der Deutschen Bahn in einer S-Bahn der Linie 42 Richtung Sinsheim offenbar die Fahrkarte des Reisenden überprüfen. Als der Zug kurz darauf im Bahnhof Bad Rappenau zum Stehen kam und die Türen sich öffneten, soll der Unbekannte unvermittelt gegen die Brust des Zugbegleiters gestoßen haben, sodass dieser auf den Bahnsteig stürzte. Der Angreifer flüchtete unmittelbar nach der Tat zu Fuß. Durch den Vorfall zog sich der 50-jährige Bahnbedienstete Schürfwunden am Arm zu und sein Smartphone wurde beschädigt. Erst später meldete er den Vorfall der Bundespolizei. Der mutmaßliche Täter wird als ungefähr 20-25 Jahre alter und ca. 170 cm großer Mann mit dunklem Teint beschrieben. Er hatte offenbar kurze schwarze Haare, dunkle Augen, einen Dreitagebart und trug wohl dunkle Bekleidung. Auffällig soll sein rechtes Auge sein, das zu schielen scheint. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim ermittelnden Bundespolizeirevier Heilbronn unter der Rufnummer +4971318882600 zu melden.

