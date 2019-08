Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Räuberischer Diebstahl in der Bonner Innenstadt - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Mann, der verdächtig ist am 30.04.2019 Parfüm aus einem Kaufhaus in der Bonner Innenstadt entwendet zu haben. Der Diebstahl blieb nicht unbemerkt. Ein Sicherheitsmitarbeiter sprach den mutmaßlichen Dieb an, worauf dieser den Mitarbeiter mit dem Kolben einer mitgeführten Spritze gegen die Brust schlug und unerkannt flüchten konnte.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Verdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun auf richterlichen Beschluss Fotos des Mannes.

Wer kann Angaben zu der Identität der hier gezeigten Person machen?

Hinweise nehmen die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 36 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

