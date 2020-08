Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Gefährliche Körperverletzung

Rheine (ots)

Auf dem Humboldtplatz haben drei unbekannte Täter am Samstag (15.08.), gegen 19.55 Uhr einen 18jährigen jungen Mann mit Fäusten und Tritten traktiert. Als der Mann auf dem Boden lag, wurde er mit weiteren Tritten verletzt. Danach flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Der 18jährige Rheinenser musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die hinzugerufene Polizei konnte die Täter nicht mehr antreffen. Bei den Tätern soll es sich um südländische, vermutlich syrische Männer handeln. Alle waren zwischen 16 und 18 Jahre alt. Sie hatten eine schlanke Statur. Einer von ihnen trug einen Drei-Tage-Bart. Ein anderer Täter hatte schwarzes an den Seiten rasiertes Haar. Ein dritter Mann hatte lockiges Haar. Auffällig waren die roten Turnschuhe, die ein Täter trug und eine getragen Gucci Bauchtasche. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

