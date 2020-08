Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Hauptbahnhof, Körperverletzung

Ibbenbüren (ots)

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Geschädigten und einer Gruppe von sechs unbekannten jungen Männern sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Die sechs unbekannten Täter hatten die beiden Geschädigten, einen 16jährigen jungen Mann und eine 15jährige Jugendliche, am Freitag (14.08.), gegen 19.50 Uhr, vor dem DB Servicestore angegriffen. Beide Geschädigte wurden am Körper und im Gesicht geschlagen und dabei verletzt. Nachdem sich ein Zeuge eingeschaltet hatte, flüchteten die Täter. Die hinzugerufene Polizei konnte die Täter nicht mehr antreffen. Gegen 20.00 Uhr meldeten sich die Geschädigten erneut bei der Polizei und teilten mit, dass die Täter zurückgekommen seien. Sie hätten sich den Geschädigten genähert und dann sei eine Glasflasche in ihre Richtung geflogen. Ein Täter soll ein Messer gezeigt haben. Kurze Zeit später traf die Polizei erneut ein, die Täter hatten sich aber wieder entfernt. Bei der Gruppe soll es sich um ausländische Täter handeln. Einer von ihnen soll Malvin heißen und kurze braune Haare haben. Dieser junge Mann soll bulgarischer oder rumänischer Herkunft sein und eine kräftige Statur haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

