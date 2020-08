Polizei Steinfurt

POL-ST: Brand in Strohballenlager in Greven

Greven (ots)

Am Samstag brannte gegen 23:30 Uhr ein Lagergebäude für Strohballen und Kaminholz in der Bauerschaft Wentrup nördlich von Greven. Das Gebäude stand in Vollbrand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern bis in die Morgenstunden an. Es entstand ein Schaden von ca. 60.000 EUR. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

