Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: LK CLP und VEC: Fazit zu Christi Himmelfahrt beziehungsweise Vatertag (21. Mai 2020) der PI Cloppenburg

Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Sonne lud am heutigen Vatertag in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta viele Bürgerinnen und Bürger ein, sich draußen aufzuhalten und das Wetter zu genießen. Wie bereits angekündigt, zeigte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta weiterhin Präsenz in den beiden Landkreisen, um die Einhaltung der Verhaltensregeln anlässlich der Corona-Pandemie zu überwachen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt kann erfreulicherweise konstatiert werden, dass sich die Menschen im Oldenburger Münsterland weiterhin überwiegend regelkonform verhalten. Es konnten weder Gruppenbildungen, Menschenansammlungen, die gegen das Abstandsgebot verstießen, noch Feierlichkeiten mit partyähnlichen Ausmaß beobachtet werden. Vereinzelt wurden der Polizei vermeintlich regelwidrige Zusammenkünfte gemeldet, die entsprechend überprüft wurden. Durch die eingesetzten Beamten konnten jedoch keine Verstöße gegen die geltende Rechtsverordnung festgestellt werden, sodass nur aufklärende, sensibilisierende Gespräche stattgefunden haben. Alles in allem kann somit aus polizeilicher Sicht bis dato von einem sehr ruhigen Feiertag gesprochen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell