POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am Donnerstag, dem 21.05.2020, meldeten gegen 1:20 Uhr aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz am Rathaus in Cloppenburg stehenden qualmenden Pkw mit laufendem Motor. Vor Ort konnte die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung einen 23-jährigen Mann feststellen, der offensichtlich im Pkw eingeschlafen war. Der 23-Jährige aus der Gemeinde Lastrup gab an, zuvor im Rahmen einer kleineren Feierlichkeit alkoholische Getränke konsumiert und anschließend mit seinem Pkw gefahren zu sein. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von 2,35 Promille. Der Lastruper wurde zwecks Durchführung einer Blutentnahme dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet; sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Molbergen - Zeugen gesucht: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter die Glasscheibe an der Bushaltestelle an der Peheimer Straße in Molbergen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter 04471/18600 bei der Polizei zu melden.

Garrel - Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw durch Graffiti - Zeugenaufruf!

Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag besprühten unbekannte Täter in der Gemeinde Garrel mindestens neun Pkw und ein Wohnmobil mit silberner Farbe. In einem weiteren Fall wurde der Reifen eines Pkw zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04471/18600 entgegen.

