Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fahndet nach Einbruch in Schule - Hubschrauber im Einsatz

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht zum Freitag (11.10.) stiegen Einbrecher in eine Schule an der Frixheimer Straße in Rommerskirchen ein. Die Polizei erhielt, gegen 01:40 Uhr, über einen Sicherheitsdienst Kenntnis vom Vorfall.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die Täter in das Sekretariat der Schule eingedrungen und hatten die Flucht vermutlich auf einem Motorroller ergriffen. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war. Die Verdächtigen konnten bislang nicht gestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Die Täter hatten offensichtlich ein Fenster eingeschlagen und anschließend Teile des Mobiliars nach Beute durchsucht.

Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder den mutmaßlichen Tätern machen können, werden um einen Anruf bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131 3000 gebeten.

