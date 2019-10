Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrerin war betrunken

Gronau (ots)

Am Sonntag wurden Polizeibeamte gegen 01.00 Uhr auf der Spinnereistraße auf eine 19-jährige Autofahrerin aufmerksam, die ohne eingeschaltete Beleuchtung und in starken Schlangenlinien fuhr. Anhaltezeichen missachtete sie und hielt erst in einer Sackgasse an. Ein Alkoholtestergebnis deutet auf eine Blutalkoholkonzentration von ca. 1,6 Promille hin. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm der Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

