Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Verkehrsunfall in Cappeln - Person leicht verletzt - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Donnerstag, dem 21.05.2020, gegen 11:45 Uhr, kommt es in Cappeln, Bokeler Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 22-jähriger Quadfahrer aus Cappeln fuhr mit seinem Quad auf der Bokeler Straße in Richtung Cappeln. Ihm entgegen kam ein blauer PKW BMW (CLP-Kennzeichen) besetzt mit vier Personen. Der BMW geriet aus ungeklärter Ursache auf die Fahrspur des Quadfahrers, sodass dieser ausweichen musste und in den Straßengraben fuhr. Auf dem anschließenden Acker überschlug sich das Quad. Der Quadfahrer wurde mit seinem Bein unter dem Quad eingeklemmt und leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer (bekleidet mit einer schwarzen Motorradmontour, fuhr ein schwarzes Motorrad mit roten Ralleystreife) half dem verletzten das Quad aufzurichten, sodass der Quadfahrer sich befreien konnte. Gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer des BMW wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eröffnet. Zeugen, die Hinweise geben können und insbesondere der Motorradfahrer werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg (04471 - 18600) zu melden.

