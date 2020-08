Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Büren, Sachbeschädigung

Lotte (ots)

Nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagmorgen (13.08.2020) auf dem Strotheweg ereignet hat, ermittelt nun die Polizei. Gegen 09.00 Uhr war eine Autofahrerin in Richtung Atterstraße unterwegs. Als sie an einem parkenden PKW vorbeifuhr, kam ihr den Schilderungen zufolge in einiger Entfernung ein Radfahrer entgegen. Dieser wechselte dann die Straßenseite und befand sich somit aus ihrer Sicht auf der rechten Seite. Nachdem die Frau bereits an dem parkenden Wagen vorbeigefahren war, trat der etwa 20 bis 25-Jährige gegen den Außenspiegel ihres Fahrzeugs. Danach bog der 170 cm große, sportliche Mann, der kurze strohblonde Haare hatte, auf die Gartenstraße ab und war dann verschwunden. Er trug ein schwarzes T-Shirt. An dem PKW ist ein Sachschaden endstanden, der auf circa 1.500 Euro geschätzt wird. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu dem Unbekannten vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

