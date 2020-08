Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Elte, Verkehrsunfall am Donnerstag

Rheine (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Brückenstraße ist am Donnerstagnachmittag (13.08.2020) ein Autofahrer leicht verletzt worden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Gegen 16.00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Rheinenser mit einem LKW-Kleintransporter die Brückenstraße in Richtung Elte. An der Kreuzung Südstraße/Zum Hasenpohl musste zu dem Zeitpunkt ein Auto verkehrsbedingt warten. Der herannahende LKW-Fahrer wich dem wartenden Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden PKW eines 40-jährigen Rheinensers, der dabei leichte Verletzungen erlitt. Der 43-Jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

