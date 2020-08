Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Ibbenbüren (ots)

An der Kreuzung Gravenhorster Straße/Merschweg/Garnaustraße hat sich am Donnerstagvormittag (13.08.2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 88-jähriger Autofahrer aus Ibbenbüren war um kurz vor 11.00 Uhr auf dem Merschweg unterwegs. An der Kreuzung wollte er den Schilderungen zufolge nach links auf die vorfahrtberechtigte Gravenhorster Straße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem LKW. Dessen 48-jähriger Fahrer aus Bielefeld befuhr die dem PKW-Fahrer gegenüberliegende Garnaustraße. Er wollte die Gravenhorster Straße geradeaus in Richtung Merschweg überqueren. Im Fahrzeug des 88-Jährigen wurde die 82-jährige Beifahrerin aus Ibbenbüren schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Klinikum Ibbenbüren. Die anderen beiden Personen blieben unverletzt. Die Sachschäden betragen etwa 5.500 Euro.

