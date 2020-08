Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Fahrzeugen

Rheine (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (13.08.2020) sind zwei Diebstähle aus Fahrzeugen verübt worden. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 20.00 Uhr und 08.45 Uhr, entwendeten die Täter an der Stovener Straße aus einem Seat einen Laptop. Aus einem Audi, der an der etwa 800 Meter davon entfernten Nethestraße stand, entwendeten unbekannte Diebe verschiedene Gegenstände, darunter ein Geldbeutel, eine Sportasche und eine Sonnenbrille. Hier waren die Diebe zwischen 21.10 Uhr und 08.15 Uhr am Werk. In beiden Fällen ist noch nicht eindeutig geklärt, wie die Wagen geöffnet wurden. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Diebstählen unter Telefon 05971/938-4215.

