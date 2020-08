Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfall Cappelner Straße

Lotte (ots)

Im Kreuzungsbereich Hansaring/Cappelner Straße sind am Donnerstagvormittag (13.08.2020) zwei Fahrzeuge kollidiert. Dabei erlitten alle drei Personen, die sich in den beiden beteiligten PKW befanden, schwere Verletzungen. Um 10.40 Uhr war ein 88-jähriger Autofahrer aus Lotte auf der Cappelner Straße unterwegs. An der Kreuzung mit dem vorfahrtberechtigten Hansaring hielt er den Schilderungen zufolge zunächst an. Anschließend fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, wobei es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Wagen kam. Dessen 42-jähriger Fahrer aus Ibbenbüren befuhr mit seinem Pkw den Hansaring in westliche Richtung. Der 42-Jährige wurde einem Osnabrücker Hospital zugeführt. Der 88-Jährige und seine 81-jährige Beifahrerin wurden in das Klinikum Osnabrück gebracht. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

