Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Münsterstraße

Radfahrer nach Sachbeschädigung und Beleidigung gesucht

Coesfeld (ots)

Den Fahrer eines silbernen Sportrades sucht die Polizei in Zusammenhang mit der Beleidigung einer Autofahrerin sowie einer Sachbeschädigung an ihrem Auto. Die Frau befuhr am Dienstag (21.04.) gegen 10.50 Uhr die Lindenstraße und beabsichtigte in die Münsterstraße abzubiegen. Dort kam ihr ein Radfahrer entgegen. Da die Frau vermutete, dass der Radfahrer nach links abbiegen wollte, bog sie ab. Dabei musste sie an dem Radfahrer vorbei fahren, der zu dem Zeitpunkt ebenfalls in die Münsterstraße abgebogen war. Im Rückspiegel konnte sie erkennen, dass der Radfahrer ihr den Mittelfinger zeigte. Daraufhin hielt sie ihr Auto an. Der Radfahrer fuhr an dem Auto vorbei und schlug auf das Dach des Autos. Dieses wurde dabei beschädigt. Später setzte der Radfahrer seine Fahrt in Richtung Finkenbrinkstiege fort. Personenbeschreibung: ca. 45-50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, korpulent, graumeliertes lockiges etwas schulterlanges Haar und runde silberne Brille. Der Mann war mit einem graublauen Overall bekleidet und fuhr ein silbernes Sportrad. Der Radfahrer, sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell