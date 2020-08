Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Emsdetten (ots)

Emsdetten, Veltrup, B475 Samstag, 15.08.2020, 15:28 Uhr Eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Emsdetten befuhr die Straße Veltrup in Richtung Sinningen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich. Die Fahrerin verletzte sich durch den Unfall schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand hoher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw wurde die B475 gesperrt.

