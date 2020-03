Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Unfall mit leichtverletztem Radfahrer

Bad Marienberg (ots)

Am Freitag, dem 13.03.2020 befuhr ein 67-jähriger Pkw-Fahrer, um ca. 19.50 Uhr, die Jahnstraße in Bad Marienberg in Richtung Innenstadt. In Höhe des Netto-Marktes wollte er nach links auf den Parkplatz abbiegen und übersah einen entgegenkommenden 19-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer, dessen Rad nicht über die vorgeschriebene Beleuchtung verfügte, kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und wurde leicht verletzt.

