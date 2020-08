Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (15.08.2020), gegen 20.00 Uhr bis 20.25 Uhr, wurde auf der Gillmannstraße 100 eine Mauer beschädigt. Vermutlich ist ein weißer LKW der Firma Sixt Autovermietung gegen eine Mauer gefahren. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie ein weißer 7,5 t Lkw der Autovermietung auf dem Grundstück gedreht hatte. Auf dem Fahrersitz saß eine männliche Person. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau. Es konnte das Kennzeichenfragment M-DH abgelesen werden. Den eigentlichen Unfall hatten die Zeugen aber nicht beobachten können. Weitere Ermittlungen bei der Autovermietung verliefen bislang ergebnislos. Es werden somit Zeugen gesucht, die den großen weißen Lkw der Firma Sixt in der Umgebung der Gillmannstraße gesehen haben und Angaben zum kompletten Kennzeichen machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell