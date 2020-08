Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (14.08.) wurde in Ibbenbüren an der Weberstraße ein grauer VW Touran beschädigt. Das Fahrzeug war im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Bäckerei Werning abgestellt. Ein unbekannter Unfallverursacher beschädigte den VW Touran hinten links und verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell