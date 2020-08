Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, versuchter Einbruch

Steinfurt (ots)

In der Nacht zum Montag (17.08.2020) hat an der Straße "An der Rönne" das Auslösen einer Alarmanlage Einbrecher in die Flucht geschlagen. Dadurch kann nun gesagt werden, dass die Unbekannten genau um 02.10 Uhr am Werk waren. Nachdem sie sich auf die Terrasse des Einfamilienhauses begeben hatten, machten sie sich an der Zugangstür zu schaffen. Einige Versuche diese zu öffnen, waren noch ohne Erfolg geblieben. Schließlich verließen die Täter schleunigst das Grundstück. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich An der Rönne/Grabenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Telefon 02571/928-4455.

