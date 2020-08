Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Altenrheine, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Rheine (ots)

Auf der Franz-Bernhard-Straße ist am Montagnachmittag (17.08.2020) ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 32-Jährige befuhr gegen 16.35 Uhr die Franz-Bernhard-Straße in Fahrtrichtung Rheine. In Höhe der Kreuzung Gressbrook scherte der Zweiradfahrer den Recherchen zufolge seitlich aus und fuhr in den Gegenverkehr. Dort touchierte er den entgegenkommenden PKW eines 59-jährigen Fahrers aus Spelle. Der Motorradfahrer aus Rheine wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Münster geflogen.

