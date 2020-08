Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Bockraden, Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots)

Ein 33-jähriger Fahrradfahrer aus Ibbenbüren befuhr am frühen Montagmorgen (17.08.2020) mit seinem Fahrrad die Rheiner Straße in Fahrtrichtung Hopsten. Als er den gekennzeichneten Radweg auf der Fahrbahn befuhr, kam er ohne Fremdeinwirkung an einem Bordstein zu Fall und verletzte sich schwer.

