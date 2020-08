Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck/Emsdetten, Inlineskater abgedrängt/Beleidigung

Saerbeck/Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (13.08.2020), um etwa 18.10/18.20 Uhr, fuhr ein Inlineskater auf dem Fuß/Radweg an der Bundestraße 475/Sinninger Straße, im Bereich zwischen Saerbeck und Emsdetten in Richtung Emsdetten. Dabei begegnete er zunächst einer vierköpfigen Radfahrergruppe, bestehend aus zwei Frauen und zwei Männern. Kurze Zeit später, geschätzt 2 bis 3 Minuten, wurde er durch einen männlichen Radfahrer, der etwa 45 bis 55 Jahre geschätzt wird, beim Überholen an den rechten Fahrbahnrand gedrängt. Der Radfahrer überholte den Geschädigten nicht, sondern versuchte den Inlineskater weiter an den Fahrbahnrand abzudrängen. Dabei kam es auch zu einem Körperkontakt zwischen dem Radfahrer/Fahrrad und dem Inlineskater. Der Inlineskater wurde schließlich genötigt, mit einem Fuß auf den unbefestigten Grünstreifen auszuweichen. Ein möglicher Sturz des Inlineskaters erfolgte nicht, wurde jedoch durch den Radfahrer offensichtlich in Kauf genommen. Nach weiteren Angaben des Inlineskaters wurde er zudem durch den Radfahrer beleidigt. Es werden Zeugen gesucht! Möglicherweise die zunächst entgegenkommende Fahrradgruppe, Telefon 02572/9306-4415 .

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell