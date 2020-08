Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Feuer gemeldet

Steinfurt (ots)

Auf dem Areal der Alten Försterei im Bagno hat es am Dienstagabend (18.08.2020) gebrannt. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein Radfahrer an dem Gelände in der Nähe des Konzertsaals vorbei und sah dabei Rauch aus dem Schuppen aufsteigen. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Obergeschoss des Schuppens in Flammen gestanden. Personen hielten sich dort zu dem Zeitpunkt nicht auf. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der vorliegenden Gesamtumstände ist von einer Brandstiftung auszugehen. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

