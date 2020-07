Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Laute Motorengeräusche

Bad Sassendorf (ots)

Laute Motorengeräusche erregten am Dienstag (28.Juli), um 23.17 Uhr, die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung im Bereich der Bahnhofstraße. Die Beamten erblickten daraufhin einen Motorradfahrer mit einer Bierflasche in der Hand. Er fuhr auf einem Geländemotorrad ohne Kennzeichen. Die folgenden Anhaltezeichen der Polizeibeamten blieben erfolglos. Stattdessen fuhr er mit seinem Motorrad bis zu einem nahegelegenen Grundstück. Nachdem die Beamten die Verfolgung dort zu Fuß fortsetzten, konnten sie ihn neben seinem Krad mit der verschlossenen Bierflasche in der Hand antreffen. Der wahrgenommene Alkoholgeruch bestätigte sich nach dem Atemalkoholtest mit 1,14 Promille. Einen Führerschein hat der Biker nach eigenen Angaben auch nicht. Aufgrund von technischen Veränderungen an dem Motorrad wurde es von den Polizisten sichergestellt. Anschließend ging es zur Blutprobenentnahme auf die Wache. (reh)

