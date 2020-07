Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Über Dach eingestiegen

Soest (ots)

Unbekannte Einbrecher drangen zwischen Samstag (25.Juli), 22.00 Uhr, und Montag, 08.30 Uhr, am Senator-Schwarz-Ring über das Dach in einen Supermarkt ein. Entwendet wurde jedoch nichts. Der Einbruchsversuch viel am Montagmorgen aufgrund einer Wasserpfütze auf dem Boden des dortigen Tabakgeschäft auf. Eine Fachfirma, die den vermuteten Schaden am Dach reparieren wollte, entdeckte daraufhin die Einstiegsstelle der unbekannten Täter. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (reh)

