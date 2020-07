Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Statue umgestoßen

Hattingen (ots)

Am 14.07. gegen 23:00 Uhr meldete ein Zeuge, jemand habe eine Skulptur vor dem Geldinstitut in der Thingstraße umgeworfen. Vor Ort habe er einen offenbar betrunkenen blonden Mann, bekleidet mit einem roten T-Shirt, gesehen, der an ein städtisches Gebäude urinierte und sich anschließend in Richtung Auf dem Haidchen entferne. Eingesetzte Polizeibeamte stellten vor Ort die Sachbeschädigung fest, trafen im Umfeld jedoch keine Person mehr an. Ein weiterer Zeuge meldete sich im Rahmen der Ermittlungen und gab an, am gleichen Abend gegen 22:00 Uhr fünf Jugendliche beobachtet zu haben, die auf den Sockel der zu diesem Zeitpunkt noch unbeschädigten Skulptur geklettert seien. Die Jugendlichen waren 15-20 Jahre alt, es handelte sich um vier Jungen und ein Mädchen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter 02324-9166-6000 entgegen.

