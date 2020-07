Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Warnung vor Taschendieben

Hattingen (ots)

In den letzten zwei Wochen gingen bei der Polizei vermehrt Anzeigen bezüglich Taschen- und Geldbörsendiebstählen ein. Tatorte waren vornehmlich Geschäfte in der Heggerstraße. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizei rät: Tragen Sie ihre Geldbörsen und Wertgegenstände direkt am Körper und lassen Sie mitgeführte Taschen oder Rucksäcke nicht unbeaufsichtigt.

