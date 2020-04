Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lkw kracht bei Alleinunfall in Leitplanke: Knapp 40.000 Euro Schaden bei Unfall auf A 44

Kassel (ots)

Autobahn 44/ Zierenberg (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Mittwoch verlor ein Lkw-Fahrer auf der A 44 in Richtung Dortmund kurz hinter der Anschlussstelle Zierenberg die Kontrolle über seinen Sattelzug und krachte in die Leitplanke. Nachdem der Anhänger umgekippt war, kam der Lkw schließlich nach 200 Metern zum Stehen. Der 33 Jahre alte Fahrer aus Gelsenkirchen wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Zierenberg und Breuna für die Dauer von rund drei Stunden voll gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf knapp 40.000 Euro beziffert.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es gegen 02:45 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der 33-Jährige war kurz nach der Anschlussstelle Zierenberg ins Schleudern geraten, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in 14 Felder Schutzplanke sowie ein Verkehrsschild. Nach ersten Ermittlungen könnte das Abbremsen an der Unfallstelle auf die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h der Grund für den Kontrollverlust des Fahrers gewesen sein. Der Gesamtschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Lkw wird auf 33.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Baunataler Polizeiautobahnstation geführt.

