Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Selbst auf Hochsitz eingesperrt

Freiburg (ots)

In eine missliche Lage brachte sich eine 58jährige beim Spazierengehen im Wald am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr selbst. Sie war auf einen Hochsitz geklettert und hatte dann dessen Türe geschlossen. Diese bekam sie aber nicht mehr auf, so dass sie den Hochsitz nicht mehr verlassen konnte und unfreiwillig eingesperrt war. Mittels Handy konnte sie jedoch das Waldkircher Polizeirevier telefonisch erreichen und den Beamten die Koordinaten ihres Standortes im Gewann Mörtelbuck übermitteln. Letztlich konnte die Polizeistreife die Frau dann - ebenfalls nach einem Fußmarsch durch den Wald - gegen 22.10 Uhr wohlbehalten befreien.

