Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Strassenverkehrsgefährung nach Rotlichtverstoß - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 14.08.2020, gegen 11.15 Uhr, mißachtete eine Verkehrsteilnehmerin in der Gundelfinger Strasse in Freiburg-Zähringen, in Höhe des dortigen Schuhhauses, das Rotlicht der dort befindlichen Ampel.

Während die Fahrerin trotz Rotlicht ungebremst in den Kreuzungsbereich einfuhr, musste eine einbiegende Verkehrsteilnehmerin eine Vollbremsung einleiten um einen Verkehrsunfall zu verhindern.

Eine zufällig auch im Kreuzungsbereich befindliche Polizeistreife konnte den Sachverhalt beobachten und die Rotlichtfahrerin nach kurzer Nachfahrt anhalten. Gesucht wird die Autofahrerin, die die Gefahrenbremsung einleiten musste. Diese konnte im Nachgang nicht mehr angetroffen werden und wird nun als- wichtige Zeugin gebeten sich beim Polizeirevier Freiburg-Nord unter Tel: 0761-882-4221 zu melden.

