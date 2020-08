Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Warmbach: Sachbeschädigungen im Freibad - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Samstag auf Sonntag, 15./16.08.2020, drangen Unbekannte in das Freibad in Warmbach ein und beschädigten ein Gerät zur Reinigung des Schwimmbeckens. Weiterhin wurde an einem Gebäude mit einem Stein eine Tür beschädigt und ein Sonnenschirm ins Becken geworfen. Das Polizeirevier Rheinfelden, 07623 7404-0, sucht Zeugen.

