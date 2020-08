Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau (2 Meldungen) : Kleintransporter kommt von der Straße ab - ein Leichtverletzter und 14000 Euro Sachschaden // Einbruch in Schrebergarten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Kleintransporter kommt von der Straße ab - ein Leichtverletzter und 14000 Euro Sachschaden

Mit seinem Kleintransporter verursachte am Samstagmorgen, 15.08.2020, gegen 06.40 Uhr, ein 19 Jahre alter Mann einen Unfall auf der B 317 bei Schönau-Brand. Von Schönau befuhr er die Strecke in Fahrtrichtung Lörrach als er kurz nach dem Ortsausgang von Schönau alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach links von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Metallzaun. Der Ford wurde hierbei schwer beschädigt und der Fahrer leicht verletzt. Bei dem Mann wurde zudem eine geringe Menge Marihuana gefunden, was weitere Ermittlungen nach sich zieht. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 14.000 Euro.

Schönau: Einbruch in Schrebergarten - Polizei sucht Zeugen

Drei Schrebergärten wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 15./ 16.08.2020, in Schönau-Brand von Unberechtigten betreten.

Die Gartenzäune wurden beschädigt und auf einem Grundstück wurde eine Plastiktischdecke angezündet, wobei ein Tisch beschädigt wurde.

In ein Gartenhaus drangen der oder die Täter durch ein Fenster ein und entwendeten eine Shisha.

Am angrenzenden Fahrradweg wurde ein Fahrrad liegen gelassen und weiter südlich konnte noch ein glimmendes Feuer auf dem Fahrradweg festgestellt werden, welches beides den Unbekannten zugeordnet werde könnte. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890-0) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schrebergärten gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

