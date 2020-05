Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis), Werber für Haustürgeschäfte unterwegs (05.05.2020)

Königsfeld (ots)

Günstig angebotene Haustürgeschäfte rief die Polizei am Dienstagnachmittag in einigen Ortschaften im Schwarzwald-Baar-Kreis auf den Plan. Mehrere Personen, die in Autos mit französischen Kennzeichenschildern unterwegs waren, gingen von Haustür zu Haustür und boten den Anwohnern verschiedenste Handwerksdienste zu günstigen Konditionen an. Obwohl Haustürgeschäfte grundsätzlich zulässig sind, warnt die Polizei vor Nepp und Pfusch, da solche Dienste oft überteuert und die ausgeführten Arbeiten schlecht sind. Die Polizei empfiehlt - Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür. Die angebotenen Gegenstände (zum Beispiel Teppiche, Besteck, Schmuck) oder Handwerkerleistungen sind meist nur geringwertig oder gar wertlos. - Lassen Sie unaufgefordert kommende "Vertreter", "Verkäufer" oder "Handwerker" nicht in Ihre Wohnung.

Weitere Informationen gibt es bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle, der polizeilichen Kriminalprävention oder auch im Internet unter https://praevention.polizei-bw.de/

