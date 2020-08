Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht in der Eichholzstraße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.00 Uhr, kam es in der Eichholzstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach unbestätigten Zeugenaussagen, fuhr ein Fahrradfahrer gegen einen am Strassenrand geparkten PKW und beschädigte diesen. Anschließend entferte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In der Begleitung des Fahrradfahrers befand sich eine weibliche Person. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht sucht Zeugen, insbesondere eine Frau, die mit dem Pärchen gesprochen hatte, die Hinweise zum unfallverursachenden Radfahrer oder seine Begleitung geben können.

