Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kradfahrer, K6341 Bereich Belchen

Freiburg (ots)

K6341 zwischen Wiedener Eck und Aitern, Höhe Multen

Heute, gegen 16.30 h, kam es auf der K6341 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Krad mit einem Linienbus kollidierte. Der 32-jährige Kradfahrer, der talwärts in Richtung Aitern unterwegs war, kam nach bisherigem Erkenntnisstand in einer Rechtskurve zu Fall. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus; durch den Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Von den 21 Insassen des Linienbusses wurde niemand verletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 EUR

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Verkehrspolizei Weil übernommen.

Stand: 22:45 Uhr

FLZ/Fi (schä)

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell