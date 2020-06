Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200608.5 Brunsbüttel: Betrunken auf dem Rad unterwegs

Brunsbüttel (ots)

Mit knapp drei Promille war ein Mann in der Nacht zum Sonntag auf seinem Fahrrad in Brunsbüttel unterwegs. Eine Streife stoppte ihn und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.

Um 0.20 Uhr entdeckten Beamte einen in Schlangenlinien fahrenden Radler auf dem Gehweg der Hafenstraße. Auf Ansprache drehte sich der Mann zu den Polizisten um, fuhr nach rechts in eine Hecke und fiel darüber hinweg auf ein Grundstück. Verletzungen zog sich der augenscheinlich Betrunkene hierbei nicht zu. Ein freiwillig durch ihn absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 2,87 Promille, woraufhin sich der in Brunsbüttel Lebende einer Blutprobenentnahme stellen musste. Den 42-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

