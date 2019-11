Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Pont

Hauseigentümerin vertrieb Einbrecher

Geldern (ots)

Offenbar in der irrigen Annahme, ungestört vorgehen zu können, sind Unbekannte am Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus auf dem Bruchweg eingebrochen. Hierzu hebelten sie um 18.00 Uhr kurzerhand die Hauseingangstüre auf und gelangte auch in den 1. Stock, wo sie auf die Hausbesitzerin trafen, die sich kurz hingelegt hatte. Diese nahm nur noch den Schein einer Taschenlampe wahr. Darauf rief eine männliche Stimme "schnell weg", wodurch sie annahm, dass es sich mindestens um zwei Täter gehandelt haben muss. Die Verdächtigen flüchteten ohne Beute. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, nimmt Hinweise entgegen. (SI)

