POL-LER: Pressemitteilung vom 02.08.2020

+++ Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus ++ Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte/versuchter PKW-Diebstahl +++

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Leer - Im Zeitraum von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Samstag, 17:00 Uhr, begaben sich bisher unbekannte Täter auf ein Grundstück im Knollweg und versuchten dort ein Terrassenfenster eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Die Tür widerstand jedoch den Hebelversuchen, so dass es nicht zu einem Eindringen in das Haus kam. Hinweise auf die Tat oder die Täter bitte an die Polizei in Leer.

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte/versuchter PKW-Diebstahl

Leer - Bei der Polizei ging am Samstag gegen 23:00 Uhr die Mitteilung ein, dass ein 35-jähriger Mann aus Weener sich im Klinikum wahnhaft verhalte, durch das Gebäude irre und sich nicht bändigen lasse. Noch vor Eintreffen der Beamten hatte der Mann das Gebäude anscheinend verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der behandlungsbedürftige Mann, während der laufenden Fahndungsmaßnahmen, in der Annenstraße einen PKW zu entwenden, was eine erneute Meldung bei der Polizei zur Folge hatte. Kurz darauf konnte der Mann von eingesetzten Beamte in der Nähe angetroffen und zunächst ohne Probleme zurück ins Klinikum gebracht werden. Im Klinikum versuchte der Weeneraner dann einen der Beamten zu schlagen. Um weitere Angriffe abzuwehren, sollte er zu Boden gebracht und ihm Handfesseln angelegt werden. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich jedoch so heftig, dass ein Beamter hierbei leicht verletzt wurde. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr einstweilig in einer psychiatrischen Fachabteilung eines weiteren Krankenhauses.

