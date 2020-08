Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Kurzzeitig vermisster Schwimmer - Rheinrettung

Freiburg (ots)

Am Samstag, 15.08.20, gegen 18.45 Uhr, wurde über Notruf gemeldet, dass ein Schwimmer im Rhein bei Bad Bellingen vermisst würde. Eine Suchaktion, an der neben der Polizei auch die Feuerwehr und die DLRG beteiligt war, führte zunächst nicht zum Auffinden des vermissten Mannes. Gegen 20 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden, der Mann war wohlauf und hatte sich nach dem Schwimmen, ohne sich bei seinem Freund abzumelden, in die Pension begeben.

